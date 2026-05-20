استمرار «الأجواء المستقرة» حتى منتصف الأسبوع القادم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مرتفعًا جويًا يسيطر على مختلف مناطق البلاد بداية من يوم الأربعاء 20 اكتوبر 2026، ما يساهم في اعتدال درجات الحرارة وبقائها ضمن المعدلات الموسمية المعتادة لهذا الوقت من العام.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة خلال النهار على مناطق الشمال تتراوح بين 21 و28 درجة مئوية، مع رياح نشطة من حين لآخر خاصة على بعض مناطق الشمال الشرقي، بينما تتراوح في مناطق الجنوب بين 29 و37 درجة مئوية، مع نشاط للرياح الشمالية الشرقية على الجنوب الشرقي يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال.

وأشار إلى أن السحب تتكاثر على مناطق الشمال الشرقي، مع فرص لهطول رخات خفيفة من المطر خاصة يوم الجمعة على المناطق الجبلية، في حين تسود أجواء مستقرة إلى قليلة السحب في بقية المناطق.

وفي التفاصيل الإقليمية، أوضح المركز أن مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سماء صافية إلى قليلة السحب مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 21 و28 درجة مئوية.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد فتكون السماء قليلة السحب مع تكاثرها أحيانًا على الجبل الأخضر، وفرص أفضل لهطول أمطار خفيفة يوم الجمعة، مع رياح شمالية غربية نشطة نسبيًا قد تثير الأتربة، ودرجات حرارة بين 21 و24 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب التي تتكاثر يوم الغد، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانًا، ودرجات حرارة بين 28 و34 درجة مئوية.

كما أشار المركز إلى أن مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة تشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة أحيانًا، مما يسبب إثارة الأتربة والرمال، ودرجات حرارة تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية مع تراجع متوقع في الكفرة يوم الغد.

وأكد المركز في ختام نشرته أن الأجواء تبقى معتدلة على كافة مناطق البلاد حتى منتصف الأسبوع القادم دون تغييرات جوهرية في الحالة الجوية.