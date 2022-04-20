استمرار الإنقسام داخل مجلس الأمن بشأن ليبيا

عقد مجلس الأمن الدولي، ليلة البارحة اجتماعاً مغلقاً لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي للأمم المتحدة وهما مسألتان ما زالتا تثيران انقساماً بين أعضائه خصوصاً بشأن تعيين مبعوث جديد للبلاد، حسب دبلوماسيين.

وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، إنّ مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو شددت في اجتماع أمس الثلاثاء على أهمية تمديد بعثة المنظمة الدولية لمدة سنة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، إنّ الرسالة الأساسية علناً وسراً هي ضرورة اتحاد القادة الليبيين من أجل مصلحة الشعب الليبي.

وذكر دبلوماسيون غربيون، أنّ أفريقيا التي تأمل في تعيين أفريقي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، اقترحت أسماء شخصيات على غوتيريش في خطوة تلقى دعم روسيا والصين.