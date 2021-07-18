استمرار الاعتداءات والسرقة والتخريب على حقول آبار النهر الصناعي

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، باستمرار الاعتداءات والسرقة والتخريب على حقول آبار مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة.

وأوضحت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أنه بعد أن تم الاعتداء على البئر (241) قبل أسبوع، تطال اليوم هذه الاعتداءات البئر (079) بالحقل الجنوبي بالخط (C3) والذي كان وقبل الاعتداء من ضمن الآبار المنتجة ويعتبر أيضاً ضمن أعلى الآبار إنتاجية حيث يصل إنتاجه اليومي إلى أكثر من (5,000) متر مكعب من المياه يومياً.

ونوه الجهاز إلى ان هذه الاعتداءات تحدث في ظل عجز وغياب تام لكتيبة حماية المشروع المتواجدة بالحقول رغم الدعم الممنوح لها من قبل جهاز النهر الصناعي.

وأكد الجهاز أن هذه الاعتداءات أصبحت تهدد بانهيار المنظومة بالكامل وانقطاع المياه على أغلب المدن والمشاريع الزراعية التي مصدر إمدادها من مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة، ما لم تتدخل الجهات المعنية لحماية حقول الآبار وردع المخربين وبشكل عاجل.