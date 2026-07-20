مفوضية الانتخابات: نتابع مراحل الاقتراع وننشر المستجدات بشكل مستمر

تتواصل صباح اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين في مراكز الاقتراع المعتمدة، وفق الجدول الزمني المحدد بموجب قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (142) لسنة 2026.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن العملية الانتخابية تجرى وسط جاهزية كاملة من اللجان الانتخابية والفرق الفنية والإدارية المكلفة بالإشراف على الاقتراع، بما يضمن سير الانتخابات بصورة منظمة وفق معايير النزاهة والشفافية.

ودعت المفوضية جميع المعلمين والمعلمات المسجلين في سجل الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع المحددة لهم، والمشاركة في اختيار ممثليهم ضمن هذا الاستحقاق النقابي.

وأوضحت المفوضية أن مشاركة الناخبين تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح العملية الانتخابية، وتعزز دور المؤسسات النقابية المهنية في تمثيل منتسبيها، مشيرة إلى استمرار متابعة مختلف مراحل الاقتراع ونشر المستجدات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وأكدت المفوضية استمرار فرقها المختصة في متابعة الإجراءات الانتخابية داخل مراكز الاقتراع، والعمل على توفير الظروف المناسبة أمام الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي.

ويمكن متابعة تحديثات عملية الاقتراع عبر صفحة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي تنشر المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية بشكل مستمر.