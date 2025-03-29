استمرار البحث عن مفقودين.. غرق مدّرعة أمريكية في «ليتوانيا»ومقتل طاقمها

غرقت مدرعة أمريكية بمستنقع في ليتوانيا مع طاقمها، حيث تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.

وأعرب قائد الجيش الليتواني ريمونداس فايكشنوراس، “عن أمله في استخراج المدرعة الأمريكية التي غرقت بمستنقع في ليتوانيا مؤخرا، وقتل طاقمها، في الحادث الذي وقع قبل ايام”.

وقال فايكشنوراس: “حاولنا طوال أربعة أيام، لكن الطبيعة تفرض شروطها، والمكان معقد للغاية”.

وأضاف فايكشنوراس، أن “العملية تشمل مهندسين من القوات البرية الليتوانية وغطاسين بما في ذلك من شركات خاصة، كما وصل غطاسون من الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن “المنطقة التي غرقت فيها الآلية تحتوي على الكثير من الطين والوحل، مما يعقد عملية استخراجها”، موضحا أن “النسخة الرئيسية حاليا هي حادث عرضي، وأن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال مستمرا”.

وتحدث فايكشنوراس عن أن “الجنود الأمريكيين كانوا يتحركون على طول خط أنابيب غاز عالي الضغط، الذي بدا كـ”ممر خطي”، مما قد يكون قد أثار ارتباكهم”.

وقبل أيام، أعلنت القيادة الأمريكية لأوروبا وإفريقيا (USAREUR-AF)، “عن فقدان 4 جنود أمريكيين خلال تدريبات تكتيكية مخطط لها في ليتوانيا، وأعلن بعدها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، “مقتل أربعة جنود أمريكيين فقدوا أثناء التدريب في ليتوانيا”.