استمرار البحث عن ناجين بعد زلزال المغرب

تواصل السلطات المغربية، اليوم الأحد، أعمال البحث عن ناجين من أقوى زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من قرن.

ووفقا لما أورته “سكاي نيوز عربية”: أن السلطات المغربية أكدت مقتل أكثر من ألفي شخص، ولكن من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.

وقضى أولئك الذين شُرّدوا بسبب الدمار الذي خلفه الزلزال ليل السبت في العراء، سواء في شوارع مراكش أو تحت مظلات مؤقتة في بلدات منطقة جبل الأطلس.

وخلّف هذا الزلزال أسوأ الدمار في المجتمعات الريفية الصغيرة التي يصعب على فرق الإنقاذ الوصول إليها بسبب التضاريس الجبلية الوعرة.

وقد أدى الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر إلى تدمير بنايات عديدة، منها التاريخية، كما دفع أفراد الأسر إلى الركض في الشوارع بحثاً عن الأمان.

وخيّمت حالة من عدم اليقين على الكثيرين في مراكش التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمال شرقي مركز الزلزال، حيث أعربوا عن قلقهم من أن الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص ربما يكون قد ألحق أضرارا بمنازلهم أو ربما تدمرها هزة ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة.

وأعلن ملك المغرب “محمد السادس”، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.