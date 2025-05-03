استمرار الترشح لانتخابات المجالس المحلية للشباب واللجنة تكشف القوائم الأولية لـ«تجرهي»

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب، اليوم السبت، عن القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات المجالس المحلية للشباب – الوثبة السادسة، في بلدية تجرهي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية في عدد من البلديات الليبية.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أن باب الترشح لا يزال مفتوحًا أمام الشباب الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية، والمساهمة في تطوير العمل المحلي وتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار، وذلك حتى يوم غدٍ الأحد الموافق 4 مايو 2025م.

وأشار البيان إلى أن البلديات التي يُتاح فيها الترشح حاليًا تشمل: الزاوية الغرب، العربان، الناصرية، تجرهي، زليتن، القريات، وازن، طرابلس المركز، ظاهر الجبل، قصر الأخيار، نالوت، كاباو.

وبحسب وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، دعت اللجنة جميع الراغبين في الترشح إلى تعبئة النماذج المطلوبة، على أن تُسلم النماذج مكتملة إلى أقرب فرع لوزارة الشباب داخل نطاق البلدية المعنية، أو تُرسل عبر البريد الإلكتروني.

وأهابت اللجنة بجميع المهتمين بمتابعة المستجدات والتواصل للاستفسار، إلى مراسلتها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالصفحة الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الشباب لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن المحلي من خلال آلية انتخابية شفافة ومنظمة.