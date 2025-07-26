استمرار التعاون بين مجلس النواب و«الاتحاد البرلماني الدولي»

استكمالًا للجهود التي يبذلها ديوان مجلس النواب بتوجيهات من رئيس الديوان عبدالله المصري الفضيل، وفي إطار السعي لتفعيل بنود اتفاقية التعاون الموقعة مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل الماضي بالعاصمة الأوزبكية طشقند، عُقد الاجتماع التنسيقي الرابع عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر.

وشارك في الاجتماع من جانب ديوان مجلس النواب كل من مستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش، ومدير مكتب التدريب والتطوير زياد فرج، إلى جانب عدد من موظفي المكتب. ومن جانب الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شاركت نورا بابيتش، ومسؤول برنامج التعاون الفني جوناثان لانغ.

وتناول الاجتماع استعراض الخطوط العريضة لآلية تدريب موظفي ديوان مجلس النواب، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من الطرفين.

من جهته، أعرب وفد الاتحاد البرلماني الدولي عن ترحيبه بعقد الاجتماع، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الجانب الليبي على تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في إطار الاتفاقية.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية تهدف إلى تطوير قدرات ديوان مجلس النواب، وتعزيز أدائه في الجانبين التشريعي والرقابي، من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم المقدم من الاتحاد البرلماني الدولي.