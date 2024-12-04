استمرار التنسيق والتواصل مع الارجنتين لتحقيق الأهداف المشتركة

انطلاقاً من تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وجمهورية الارجنتين؛ استقبل السفير أشرف التائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في حكومة لوحدة الوطنية، خوسي ماريا اربيا القائم بأعمال السفارة الأرجنتينية المعتمد في ليبيا.

وتناول اللقاء بحث “سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين”، وقد أكد الطرفان “على أهمية استمرار التنسيق والتواصل لتحقيق الأهداف المشتركة”.

كما عبر خوسي، “عن تقديره لحفاوة الاستقبال وأبدى استعداد بلاده لدعم مشاريع التنمية في ليبيا”.