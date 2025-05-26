استمرار الجهود الأمنية لتأمين امتحانات «الشهادة الإعدادية» في بلديات الجفارة

تواصل الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجفارة تنفيذ خطتها الأمنية لتأمين سير الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، في مختلف بلديات الجفارة، وسط إجراءات مشددة لضمان أجواء آمنة ومنضبطة.

وتركز الخطة الأمنية على تأمين محيط المدارس، وتنظيم حركة المرور لتسهيل وصول الطلبة والمراقبين، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع أي خروقات قد تعكر صفو الامتحانات.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية التزامها الكامل بدعم العملية التعليمية، مشددة على أهمية تضافر الجهود مع كافة مكونات المجتمع لإنجاح هذه المرحلة الدراسية الحساسة، وضمان سير الامتحانات في ظروف مثالية تعكس الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والطلبة على حد سواء.

جهود أمنية متواصلة لتأمين الامتحانات ومرافق حيوية بجنوب طرابلس

في إطار حرصها على تعزيز الأمن وبسط الاستقرار، تواصل دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي– فرع جنوب طرابلس، وبالتعاون مع مديرية أمن النواحي الأربع، تنفيذ مهامها الأمنية في عدد من بلديات الجنوب.

وشملت هذه المهام تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان سيرها في بيئة آمنة ومنظمة، بما يوفّر للتلاميذ والأطقم التعليمية الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بسلاسة، كما قامت الدوريات بتأمين مقر الملاحة الجوية، في إطار حماية المرافق الحيوية واستمرار العمل بها دون أية عوائق.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الرامية إلى دعم الاستقرار الأمني في كافة مناطق العاصمة، خاصة خلال الفترات الحساسة التي تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط.

اختتام دورة تدريبية حول “مهارات معلم القرن 21” بمشاركة 30 معلماً بصبراتة

شهد الدكتور محسن الكبير، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، صباح اليوم 26 مايو 2025، حفل اختتام الدورة التدريبية بعنوان “مهارات معلم القرن الحادي والعشرين والتعلم التفاعلي”، التي نظمها مكتب التدريب وتطوير التعليم – فرع المنطقة الغربية، بالتعاون مع مراقبة التربية والتعليم صبراتة.

الدورة، التي استمرت على مدار 7 أيام، شارك فيها 30 معلماً من مختلف التخصصات، وهدفت إلى تنمية قدراتهم المهنية ومهاراتهم في تطبيق أساليب التعليم التفاعلي، بما يعزز جودة الأداء داخل الصفوف الدراسية.

حضر الاحتفالية كل من مراقب التربية والتعليم صبراتة الأستاذ محمد مرسيط، ومدير مكتب التدريب الأستاذ كمال الكواش، ورئيس وحدة التفتيش التربوي، وعدد من مديري المكاتب التعليمية.

وأكد الدكتور الكبير في كلمته خلال الحفل على التزام الوزارة بالرفع من كفاءة المعلمين كأحد أهم مرتكزات إصلاح العملية التعليمية، ودعم تطبيق منهجيات تعليمية حديثة تواكب تطورات التعليم عالميًا، وتسهم في تحسين مخرجات التعلم لدى الطلبة.