استمرار الحرائق وتضرر 256 منزلًا… ومناقشة مشروعات «خطة عودة الحياة» ببلدية الأصابعة

أعلنت بلدية الأصابعة، أنه تم تسجيل احتراق منزلين اثنين، تكرر فيهما حدوث الحرائق، وذلك وفقًا لسجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية.

ووفق البيان اليومي، ما تزال بعض المنازل تتعرض لحرائق بسيطة، ويقوم المواطنون بالتعامل معها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وبحسب البيان، بلغ عدد المنازل المتضررة حتى الآن 256 منزلًا، وعدد السيارات المتضررة منذ بداية الحرائق 6 سيارات.

وتواصل فرق وأقسام السلامة الوطنية من الأصابعة، مطار الزنتان، ككلة، الشقيقة تمركزها في مواقعها المحددة، وهي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.

وأكدت البلدية، أنه يُمنع منعًا باتًا إشعال النيران في القمامة أو المخلفات أو أي مواد قابلة للاشتعال، إلا في الأماكن المخصصة داخل المكب.

اجتماع بشأن مناقشة مشروعات المصلحة ببلديتي زلطن والأصابعة

اجتمع رئيس المصلحة المهندس الحسين إبراهيم سويدان رفقة مدير مكتب رئيس المصلحة مع عمداء بلديتي زلطن والأصابعة وأعضاء المجلس البلدي.

وتضمن الاجتماع مناقشة مشروعات خطة عودة الحياة لسنة 2025 وتم الاتفاق على إنشاء جسور مشاة.

كما تم التطرق إلى احتياجات البلدية وآلية البدء في إعداد الإجراءات الفنية والقانونية للانطلاق الفعلي في تنفيذ مشاريع خطة عودة الحياة، وستباشر اللجنة في زيارة مواقع ومسارات هذه الطرق في هذا الأسبوع، إضافة إلى بحث الاحتياجات الملحّة للبلدية والحلول الممكنة للمختنقات التي تواجه شبكة الطرق في نطاق البلدية.