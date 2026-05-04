تصعيد جديد.. «البحرية الأمريكية» تسيطر على سفينة إيرانية

أفادت شبكة ABC News، نقلًا عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة نقلت السفينة الإيرانية “توسكا” إلى باكستان تمهيدًا لإعادتها إلى إيران، وذلك عقب احتجازها إثر محاولة اختراق الحصار البحري المفروض على طهران، برفقة طاقمها.

وأوضح القبطان تيم هوكينز أن القوات الأمريكية استكملت نقل 22 فردًا من طاقم السفينة إلى باكستان، تمهيدًا لإعادتهم إلى بلادهم، لافتًا إلى أن ستة ركاب آخرين نُقلوا في وقت سابق إلى إحدى دول المنطقة تمهيدًا لإعادتهم أيضًا.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية رسمية إلى أن هؤلاء الركاب الستة ينتمون إلى عائلات بعض أفراد الطاقم، في حين أكد هوكينز أن العمل مستمر لإعادة السفينة إلى مالكها الأصلي، بعد اعتراضها واحتجازها خلال محاولة كسر الحصار البحري الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون بتاريخ 24 أبريل، أن طاقم السفينة تجاهل تحذيرات استمرت ست ساعات من قبل سفن أمريكية في 19 أبريل، ما دفع مدمرة أمريكية إلى استهداف غرفة المحركات بعدة قذائف.

وأضاف أن قوات من مشاة البحرية الأمريكية صعدت لاحقًا إلى متن السفينة، وتمكنت من السيطرة عليها ضمن إجراءات فرض الحصار البحري.

وفي تطور موازٍ، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صحة التقارير التي تحدثت عن تنسيق مع الولايات المتحدة لإزالة الألغام في مضيق هرمز، مؤكدًا أن طهران لم تناقش هذا الملف مع واشنطن، واصفًا تلك الأنباء بأنها “مجرد خيال تحيكه وسائل الإعلام”، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

وجاء هذا النفي ردًا على تقارير بثتها قناة الجزيرة حول وجود خطط مشتركة لإزالة الألغام من المضيق.

وفي سياق التحركات السياسية، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن بلاده قدمت، في الثاني من مايو، مبادرة لإنهاء الصراع إلى باكستان، التي تلعب دور الوسيط في الاتصالات مع الولايات المتحدة.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تتضمن المبادرة أربعة عشر بندًا، من بينها مطالب بتعويضات للجمهورية الإسلامية، إضافة إلى طرح آلية جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، الذي يشهد توترًا متصاعدًا.

في المقابل، جددت وزارة الخارجية الروسية رفضها لمصطلح “أسطول الظل”، معتبرة أنه لا يستند إلى أساس واقعي، بينما انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الإجراءات الأوروبية التي تستهدف السفن المدنية، معتبرًا أنها تُبرر بهذا الملف.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات البحرية المرتبطة بالعقوبات والنزاعات الإقليمية، حيث يشكل مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالميًا. ومع تشديد الرقابة الدولية على حركة السفن، تتزايد الاتهامات باستخدام أساليب التفاف على العقوبات، ما يفاقم تعقيد المشهد البحري ويزيد من احتمالات الاحتكاك بين القوى الدولية.

السويد تحتجز ناقلة نفط في البلطيق وسط شبهات علم مزيف وعقوبات أوروبية

أعلن خفر السواحل السويدي احتجاز ناقلة نفط في بحر البلطيق، بعد الاشتباه في رفعها علمًا مزيفًا وإدراجها ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، وفق ما أوردته التقارير الرسمية.

وأوضح خفر السواحل أن عناصره، بمشاركة الشرطة، صعدوا إلى متن السفينة “جين هوي” التي ترفع العلم السوري، أثناء وجودها في المياه الإقليمية السويدية جنوب ترلبورغ، حيث جرى فتح تحقيق أولي بشأن مدى صلاحيتها للإبحار.

وأشار إلى أن وجهة السفينة لا تزال غير واضحة، مع ترجيحات بأنها لم تكن تحمل أي شحنة وقت احتجازها، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول وضعها القانوني.

وأضافت السلطات أن الناقلة مدرجة على عدة قوائم عقوبات، من بينها قوائم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكدة في بيان رسمي وجود شبهات بشأن استخدام علم مزيف على متنها.

وفي سياق متصل، أشار وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بولين، عبر منشور على منصة X، إلى احتمالات ارتباط السفينة بما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، وهو المصطلح الذي يُستخدم لوصف سفن يُشتبه في استخدامها لتجاوز العقوبات.



