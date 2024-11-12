قام منسقو التوعية والتواصل بالمكاتب بالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني وأفواج الكشافة والمرشدات واتحادات الطلبة والهلال الأحمر وحركة بيوت الشباب الليبية وسفيرات التوعية، بالبدء في الحملة من خلال توزيع مطويات توعوية وتخفيزية على المواطنين داخل البلديات المستهدفة بالانتخاب في المجموعة الأولى من انتخاب المجالس البلدية 2024.

تجدر الإشارة إلى أن هذه “الحملة تستمر لمدة أسبوع وتستهدف خلالها جميع فئات المجتمع حيث تأتي الحملة في إطار الاستعدادات ليوم الاقتراع في 16 نوفمبر الجاري”.

#متابعات استمرار الحملات التوعوية بأهمية المشاركة في عملية الاقتراع بمكاتب الإدارة الانتخابية. قام منسقي التوعية… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الثلاثاء، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤