استمرار الحملة الاستثنائية لتطعيم الأطفال في «الكفرة وربيانة»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، “استمرار حملته الاستثنائية لتطعيم الأطفال في بلديتي الكفرة وربيانة، ضد مرض شلل الأطفال، والحصبة والحصبة الألمانية”.

وأشار المركز في بيان له، “إلى أن اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات، أقرت البدء بحملة تطعيم استثنائية في مدينتي الكفرة وريبيانة ضد مرض شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية”.

وبحسب البيان، “أقرت اللجنة أيضا إعطاء فيتامين (أ) للأطفال كإجراء احترازي للوقاية من هذه الأمراض، والرفع من المناعة المجتمعية”.

وأكد المركز أنه “يتابع المؤشرات الوبائية والوضع الصحي بشكل عام من خلال إدارة الرصد والاستجابة”.

وكان المركز أعلن في وقت سابق من شهر من مايو الجاري، متابعة الوضع الصحي في مدينة الكفرة والمدن المتاخمة للحدود الليبية السودانية، وذلك بعد تزايد أعداد النازحين نتيجةً للأحداث الجارية في دولة السودان.