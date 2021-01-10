استمرار الدراسة وفق توصيات اللجنة العلمية الاستشارية

أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة، أن الدراسة مستمرة وفق الخطة المعتمدة من الوزارة مع مراعاة الملاحظات الواردة من اللجنة العلمية.

وعقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعدد من الأدارات والمكاتب بالوزارة، اليوم الأحد، أفاد الوكيل بأن أهم التوصيات التي تم تناولها في اجتماع اليوم تفعيل الإدارة المحلية من خلال إشراك مكاتب الصحة وصحة المجتمع واللجان العليا والعلمية بالبلديات وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، وكذلك تدريب الكوادر الفنية ذات العلاقة بالجائحة في كافة المدارس وضرورة عقد لقاء دوري خلال كل أسبوعين للتقييم.

وفي ختام تصريحه أكد وكيل الوزارة بأن شعار وزارة التعليم “سلامة تلاميذنا وطلابنا قبل تعليمهم”، مؤكداً أن الوزارة ستعمل في هذا الجانب، من خلال توصيات وملاحظات اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا.

واحتضنت قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً ضم وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمجابهة كورونا الدكتور خليفة البكوش، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم، وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمجابهة كورونا، ومديري عدد من الإدارات والمراكز بالوزارة خطة العام الدراسي المعتمدة من الوزارة، وجهودها في انطلاقة آمنة للعام الدراسي 2020-2021م.

يُشار إلى أن العام الدراسي الجديد 2020 – 2021م سينطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، للصفوف الدراسية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.