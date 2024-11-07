استمرار الدورات التدريبية حول التحقق الالكتروني من هوية الناخب

ضمن إجراءات انتخابات المجالس البلدية، وبالتزامن مع قرب عملية الاقتراع التي حُددت بتاريخ 16 نوفمبر 2024، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “استمرار الدورات التدريبية حول آلية التحقق الإلكتروني من هوية الناخب خلال عملية الاقتراع”.

وبحسب المفوضية، “تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المفوضية لتطوير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والمهنية، حيث استهدف المشروع عدد (4) بلديات كمرحلة أولى هي: زلطن، السبيعة، برقن، الأبرق”.

تجدر الإشارة إلى أن “عملية التحقق إلكترونيا من هوية الناخب تتم باستخدام أجهزة متطورة تقوم بتسجيل البيانات البايومترية للناخبين”.