استمرار الزيادة اليومية في إنتاج النفط الخام والمكثّفات

تواصل الكوادر الليبية في الحقول النفطية العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الأهداف المحددة للإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات، وذلك وفقاً للإستراتيجية التي وضعتها المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.

وبحسب مؤسسة النفط، “أثمرت هذه الجهود عن تسجيل الحقول النفطية الليبية اليوم رقماً إضافياً في معدلات الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات بلغ 22,332 برميلاً، ليصل إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام والمكثفات لهذا اليوم، الأحد الموافق 10 نوفمبر، إلى 1,368,028 برميلاً. بينما بلغ إنتاج الغاز 200,690 برميل مكافئ نفطي، ليصبح إجمالي الإنتاج من النفط والغاز 1,568,718 برميلاً”.