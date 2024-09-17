 استمرار العمل لإعادة الكهرباء إلى مدينة سبها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن الفرق الفنية باشرت العمل لإصلاح أعطال الشبكة على مستوى شبكات الجهد المتوسط و المنخفض، التي تضررت جراء الأمطار الغزيرة في مدينة سبها.

وقالت الشركة في بيان،” باشرت الفرق الفنية بأعمال الصيانة الطارئة حيث تم تشغيل محطة الغربية 66 ك.ف داخل مدينة سبها، وشحن بسبار 11، وتحميل عدد 3 خطوط 11 ك ف، وبالنسبة لباقي الخطوط لا تزال مفصولة للكشف، وتجري الاختبارات اللازمة من قبل فنيي إدارة التوزيع.

وأضافت الشركة، بالنسبة لمحطة 66 ك.ف الاذاعة، تم شحن محول وجاري العمل على المحول لاستكمال أعمال الكشف عليه واختباره وشحنه فيما بعد، كما تم وضع وصلة ضغط عالي على خط 1117 الرياضية المغذي لحي دائري الثانوية.

ونوهت الشركة إلى أن دائرة صيانة شرق سبها “بأدارة التوزيع الجنوبية” مستمرة بالعمل دون توقف حتى عودة الكهرباء للمواطنين في المنطقة الجنوبية كاملة التي تأثرت بالتقلبات الجوية مؤخراً.