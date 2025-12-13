استمرار الفرز بعد إغلاق مراكز الاقتراع في البلديات.. ونسبة المشاركة تسجل 69%

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات انطلاق عمليات التسوية والفرز والعد من داخل مراكز الاقتراع عقب إغلاقها في البلديات التسع المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025.

وأوضحت المفوضية مباشرة إجراءات الفرز داخل المراكز المعتمدة فور قفل الصناديق، وواصلت الإشراف على العملية الانتخابية وفق القواعد المنظمة المعتمدة لضمان سلامة النتائج وشفافيتها.

وكشفت المفوضية تسجيل نسبة مشاركة أولية بلغت 69 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين في البلديات المشمولة بالانتخابات.

وأفادت الإحصائية الأولية لعملية الاقتراع بأن عدد المقترعين بلغ 82 ألفًا و893 ناخبًا، وذلك وفق البيانات المجمعة بعد إغلاق مراكز التصويت وبدء عمليات العد.

وتندرج انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة ضمن المسار الانتخابي المحلي الذي تشرف عليه المفوضية العليا للانتخابات، ويستهدف تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن البلدي، وترسيخ دور السلطات المحلية في التخطيط والتعمير والخدمات العامة.