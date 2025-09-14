استمرار القبول بكلية «ضابطات الشرطة» حتى 5 أكتوبر 2025

في إطار حرصها على دعم مشاركة المرأة في القطاع الأمني، تعلن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن استمرار فتح باب القبول والتسجيل لدفعة جديدة بكلية ضابطات الشرطة، بهدف رفد المؤسسة الأمنية بكفاءات نسائية مؤهلة تساهم بفعالية في حفظ الأمن والاستقرار.

ودعت الوزارة الراغبات في الالتحاق ممن تتوفر فيهن الشروط المطلوبة إلى تقديم ملفاتهن من خلال:

• مديريات الأمن بالمناطق

• أو عبر مقر الكلية: النادي الاجتماعي بجانب كلية طب الأسنان – منطقة الهضبة صلاح الدين

🗓 آخر موعد للتقديم: 5 أكتوبر 2025م

📞 للاستفسار والتواصل:

0912626672

0942626672

🌐 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للكلية:

wsa.moi.gov.ly