استمرار المعارك العنيفة بمدينة الحُديدة غربي اليمن

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر طبية وعسكرية قولها إن 47 شخصًا على الأقل قتلوا من الحوثيين و11 آخرين من قوات الحكومة اليمنية.

وأضافت المصادر أن غالبية الحوثيين قتلوا في غارات جوية نُسبت إلى التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية.

هذا وقام الحوثيين بحسب المسؤلين في قوات الحكومة اليمينة بحرف خنادق وزرع ألغام على الطرق في محيط المدينة المطلة على البحر الأحمر لمنع تقدم القوات الموالية للحكومة.

يشار أن محيط مدينة الحُديدة التي تضم ميناء إستراتيجيًا تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية يشهد معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.