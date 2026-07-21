مفوضية الانتخابات: اقتراع المعلمين يجري وفق معايير «النزاهة والشفافية»

تتواصل صباح الثلاثاء 21 يوليو 2026 عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين، داخل مراكز الاقتراع المعتمدة، وفق الجدول الزمني المحدد بموجب قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (142) لسنة 2026.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة، وسط جاهزية كاملة من اللجان الانتخابية والفرق الفنية والإدارية المكلفة بالإشراف على سير التصويت، بما يضمن انتظام الإجراءات والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية.

ودعت المفوضية جميع المعلمين والمعلمات المدرجين في سجل الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم، والمشاركة في هذا الاستحقاق النقابي، مؤكدة أن مشاركة أعضاء النقابة تمثل خطوة مهمة في تعزيز العمل النقابي واختيار ممثليهم داخل الهياكل التنظيمية.

وأوضحت المفوضية أن فرقها تواصل متابعة سير العملية الانتخابية، وتقديم الدعم الفني والتنظيمي لضمان انسيابية التصويت ومعالجة أي ملاحظات قد تطرأ خلال يوم الاقتراع.

كما أشارت إلى أن آخر المستجدات المتعلقة بانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية متاحة عبر الصفحة المخصصة للانتخابات، حيث يتم نشر المعلومات والتحديثات المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية بشكل مستمر.

وتأتي انتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين ضمن الاستحقاقات المهنية التي تهدف إلى تجديد الهياكل النقابية، ومنح أعضاء النقابة فرصة لاختيار ممثليهم، بما يسهم في تطوير العمل النقابي وتعزيز دور المعلمين في إدارة شؤون مؤسستهم المهنية.