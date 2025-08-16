فيضانات مدمرة في باكستان.. أكثر من 344 قتيلًا خلال يومين وفرق الإنقاذ تكافح تحت المطر

تكافح فرق الإنقاذ في شمال باكستان لاستمرار انتشال الجثث من تحت الركام بعد أن أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة إلى مقتل أكثر من 344 شخصًا خلال 48 ساعة فقط، بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم السبت.

وكان أكبر عدد من الضحايا في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية، حيث سجلت 307 حالات وفاة، غالبيتها نتيجة انهيار المنازل والفيضانات المفاجئة وصواعق الرعد.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في المنطقة العديد من المناطق “منكوبة”، حيث تشارك أكثر من ألفي عنصر إنقاذ في عمليات البحث والإغاثة رغم صعوبة الوصول بسبب هطول الأمطار المستمر وانزلاقات التربة وطرق مغلقة.

وفي حادث منفصل، تحطمت مروحية إنقاذ الجمعة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص إضافيين.

السلطات المحلية تحث على مواصلة جهود الإجلاء وسط حزن عميق بين الأهالي الذين فقدوا أحبائهم، فيما تستمر الأمطار الغزيرة في تعقيد مهمة فرق الإنقاذ.

يُذكر أن باكستان تواجه منذ يونيو موسم أمطار موسمية غير معتاد تسبّب بمقتل 657 شخصًا وإصابة 888 آخرين، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد، وسط تحذيرات من زيادة الأمطار في الأسابيع المقبلة.