استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وتجدد هطول الأمطار مطلع الأسبوع المقبل

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الجبلية والصحراوية وملامستها درجة الصفر المئوي أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

وأشار المركز إلى أنّ فرصة هول الأمطار تقل تدريجيا مع يوم الخميس، فيما تتكاثر السحب مجددا مساء يومي السبت والأحد على مناطق ليبيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

وذكر المركز أنّ! درجات الحرارة تتراوح درجات الحرارة بين 11 و18 درجة مئوية وتبقى فرصة هطول الأمطار خفيفة أحيانا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة والخليج إلى أقصى الساحل الشرقي.