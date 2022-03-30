استمرار انخفاض معدلات الإصابة الأسبوعية بوباء كورونا

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستمرار الانخفاض الملحوظ لمعدلات الإصابة لوباء كورونا هذا الأسبوع.

المركز الوطني في تقريره الأسبوعي عن الوضع الوبائي، أوضح أنّ عدد الحالات المسجلة 424 حالة بنسبة تقدر 7%، مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجّل 831 إصابة مؤكدة بنسبة تقدر 10%.

وقال المركز الوطني أنّ عدد الوفيات بلغ 31 حالة هذا الأسبوع بزيادة 4 حالات عن الاسبوع الماضي، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الإصابة في مدينتي بنغازي والزاوية المركز مقارنة بالأسبوع الماضي.

وذكر المركز الوطني بأن عدد المطعمين بالجرعة الأولى تجاوز مليونان و203 ألف بينما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية أكثر من مليون و133 الف، وان عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية بلغ اكثر من 91 الف مطعم.