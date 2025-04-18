استمرار اندلاع الحرائق بمناطق متفرقة في الأصابعة.. آخر حصيلة للأضرار

أعلنت بلدية الأصابعة أن “فرق السلامة الوطنية في البلدية، بالتعاون مع قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان وفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية، تواصل تنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ، في ظل استمرار اندلاع الحرائق في مناطق متفرقة من المدينة”.

وقالت البلدية في البيان اليومي: “شهدت الأوضاع اليوم، الخميس 17 أبريل 2025، تحسناً ملحوظاً، تمثل في انخفاض عدد المنازل المتضررة بالحرائق مقارنة بالأيام الماضية”، بحسب ما أفادت به لجنة الطوارئ ببلدية الأصابعة.

من جانبه، “يواصل مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة، بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر، تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانياً، إضافة إلى نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة إلى المستشفيات”.

إحصائيات الخميس 17 أبريل 2025:

عدد المنازل المتضررة: 5 منازل، من بينها منزل واحد تضرر للمرة الأولى.

عدد الإصابات: 4 حالات اختناق، تم إسعافها في الميدان ثم نقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تقييم الأضرار: يواصل فريق التقديرات المالية التابع لجهاز المباحث الجنائية أعمال الكشف والتقييم لليوم الثاني على التوالي.

ودعت لجنة الطوارئ المواطنين إلى “الالتزام بتعليمات فرق السلامة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ”، مؤكدة “استمرارها في متابعة التطورات على مدار الساعة”، ومشيدة “بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في الميدان”.