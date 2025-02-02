استمرار بناء «قدرات العاملين» في البلديات وتعزيز التعاون الدولي

اختُتمت فعاليات مبادرة “المدرسة الشتوية لمشروع k”REBUILD الممول من الاتحاد الأوروبي، والتي هدفت إلى بناء قدرات العاملين في البلديات الليبية وتعزيز التعاون الدولي، بمشاركة مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل”.

ركزت المبادرة على “تحسين جودة مياه الشرب في خمس بلديات ليبية هي : “الزاوية، سبها، بني وليد، الزنتان، غريان”، من خلال محاور شملت حماية المياه بيئيًا، ومراقبة شبكات توزيع المياه، وإدارة بيانات الموارد المائية، وتشغيل محطات معالجة المياه”.

وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، خلال كلمته على “اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكات مع الأطراف الإيطالية للاستفادة من خبراتهم في رفع قدرات البلديات الليبية من خلال التشبيك وتبادل المعرفة”.

وبحسب وزارة الحكم المحلي، “تخللت الزيارة عدة لقاءات بين مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل” والمدير العام لمقاطعة ترينتو السيد “ماركو جيوفاني” ، بهدف وضع مسودة اتفاق بين الطرفين في مجالات حماية المياه والبيئة، حيث يُتوقع أن يُسهم هذا التعاون في تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الموارد المائية والبيئية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين الجانبين”.

وأكد بن دخيل، “أن نجاح مشروع REBUILD يُعد خطوة هامة نحو تنفيذ مشاريع مستقبلية تُعزز من أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالدعم المستمر من وزير الحكم المحلي، لتحقيق أهداف تخدم البلديات الليبية وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية”.

اختُتمت السبت فعاليات مبادرة المدرسة الشتوية لمشروع REBUILD الممول من الاتحاد الأوروبي، والتي هدفت إلى بناء قدرات… تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في الأحد، ٢ فبراير ٢٠٢٥