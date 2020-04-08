استمرار تراجع وفيات كورونا في إيطاليا

شهدت إيطاليا استمراراً في تراجع الارتفاع اليومي لحصيلة ضحايا فيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 542 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، قوله في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 542 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 604 في الإحصائية السابقة، ووصل المؤشر الإجمالي إلى نقطة 17669 بعدما كان على مستوى 17127 أمس الثلاثاء.

ويُشير هذا الرقم إلى استمرار تراجع ملموس في وتيرة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا بشكل عام حيث سجلت في البلاد يوم 2 أبريل 760 وفاة جديدة وفي 3 أبريل 766 حالة وفي 4 أبريل 681 وفي 5 أبريل 525 حالة وفي 6 أبريل 636 وفي 7 أبريل 604، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 3836 حالة ووصلت إلى نقطة 13422 بعد أن كانت على مستوى 135586 أمس الثلاثاء.

وتشير الأرقام الأخيرة الخاصة بعدد الارتفاع اليومي للمصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى استقرار نسبي في هذا المعدل، حيث سجلت في البلاد على مدار الأيام الماضية ارتفاعات لا تتجاوز 4805 حالات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا والتي شهدت أشد موجات الوباء في البلاد، زاد 238 حالة خلال يوم ووصل إلى 9722.

وبذلك يكون عدد الوفيات في اليوم الواحد قد انخفض مقارنة مع 282 حالة وفاة يوم الثلاثاء.

ومع ذلك تسارعت حالات الإصابة الجديدة في المنطقة، والتي تشمل العاصمة المالية ميلانو إلى 1089 مقارنة مع 791 في اليوم السابق.

من ناحية أخرى قال ستيفانو بوناتشيني رئيس منطقة إميليا رومانيا، وهي منطقة أخرى يجتاحها الوباء بشدة، إن عدد الحالات الجديدة والوفيات في المنطقة انخفض اليوم الأربعاء مقارنة باليوم السابق.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، الأربعاء، عن تسجيل 542 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17669 حالة.

والثلاثاء، ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 17127، بعد وفاة 604 خلال 24 ساعة.

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