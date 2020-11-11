استمرار تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي بطبرق

يستمر تصدير النفط الخام من خلال ميناء الحريقة النفطي بطبرق الذي يتميز بموقع جغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية جعلته من أهم الموانئ النفطية في ليبيا.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن عناصر وطنية مدربة تُدير الميناء والأقسام والوحدات التابعة له.

ويوجد بالميناء 10 صهاريج كبيرة لتخزين النفط الخام الذي يصله من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلومترا وقطر 34 بوصة.

ويتميز الميناء بأرصفة استقبال النواقل النفطية الضخمة التي تقوم بشحن مليون برميل ويمكن للميناء استقبال ناقلتين في آن واحد.

وبدأ العمل في مشروع ميناء الحريقة، في أواخر 1964 وانتهى المشروع في أواخر 1966.

وافتتحه الملك الليبي سابقاً إدريس السنوسي في 14 فبراير 1967 في حفل كبير وتم شحن أول ناقلة في نفس العام.

هذا وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم السبت، عن تمكنها من رفع معدلات الإنتاج إلى 1036035 برميل نفط في اليوم.