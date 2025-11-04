استمرار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة في بلدية حي الأندلس

تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات الخطة الأمنية المشتركة داخل نطاق بلدية حي الأندلس، بمشاركة واسعة من مديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية المختلفة التابعة لوزارة الداخلية.

هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ خطة أمنية شاملة تهدف إلى ترسيخ هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتشارك في الحملة الأمنية العديد من الأجهزة المعنية، بما في ذلك جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وجهاز المباحث الجنائية، ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، إضافة إلى الإدارة العامة للدعم المركزي والشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

وتهدف الحملة إلى مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، بما في ذلك السطو المسلح والاعتداءات على المواطنين، سعياً إلى حفظ الأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات.

كما تسعى الخطة الأمنية إلى تأكيد التزام السلطات بالقانون وضمان احترام حقوق الإنسان في إطار من العمل المنضبط والمهني.