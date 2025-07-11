استمرار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة في طرابلس لتعزيز الأمن والاستقرار

في إطار حرص وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار داخل العاصمة، تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية أمن طرابلس، وذلك من خلال تكثيف التمركزات الأمنية وتسيير الدوريات الراكبة والراجلة في مختلف مناطق المدينة.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز النظام العام، وضبط المطلوبين والمخالفين، وتنظيم الحركة المرورية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار دعمها ومتابعتها لهذه الجهود، مشيدةً بالجاهزية العالية والانضباط الذي أظهرته الفرق الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة.