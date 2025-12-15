استمرار جلسات «الحوار المهيكل» في طرابلس لتعزيز المصالحة الوطنية

استؤنفت اليوم فعاليات اليوم الثاني من الحوار المُهيكل بمدينة طرابلس، حيث عقدت جلستان صباحيتان متزامنتان للفريقين المعنيين بمساري الحوكمة والأمن.

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان في جلسات مسائية مماثلة، بهدف مناقشة جدول أعمال الفرق الحوارية الأربع وتحديد الخطوات المقبلة لكل مسار.

وتُيسر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذه الجلسات، التي تشكل جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار الوطني وإيجاد حلول مستدامة للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

والحوار المُهيكل في ليبيا يُعد جزءًا من عملية شاملة تقودها الأمم المتحدة منذ سنوات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى بناء الثقة، ووضع سياسات متفق عليها لتعزيز الحوكمة الرشيدة، واستقرار الأمن، ودعم المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في إطار سعي البلاد نحو استقرار دائم بعد سنوات من النزاع الداخلي.