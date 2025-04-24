إصابات وأضرار مادية.. استمرار جهود مكافحة الحرائق في الأصابعة

أعلنت بلدية الأصابعة أن “فرق السلامة الوطنية بالتعاون مع عناصر من مطار الزنتان وفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية، تواصل عمليات مكافحة الحرائق التي ما تزال تلتهم مناطق واسعة من المدينة لليوم الثاني على التوالي”.

وأضافت البلدية في بيانها اليومي، “رغم الجهود المتواصلة، لم تتوقف الحرائق حتى الآن، ما استدعى تعزيز فرق الإطفاء والإسناد، في وقت يواصل فيه مكتب الإسعاف والطوارئ تقديم الدعم الطبي ميدانيًا، ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المختصة”.

ووفقًا للإحصاءات المسجلة خلال يوم الأربعاء 23 أبريل 2025: “بلغ عدد المباني المتضررة 6 منازل، من بينها منزلان تضررا للمرة الأولى، كما سجلت 5 إصابات، شملت حالتي اختناق لطفلتين، وإصابة عنصر من قسم السلامة الوطنية تلقى العلاج وغادر المستشفى، كما أُصيب اثنان من عناصر الدعم والإسناد، نُقلا إلى أحد مستشفيات العاصمة طرابلس، فيما تعرض عنصر آخر من قسم السلامة الوطنية لإصابة بسيطة غادر على إثرها المستشفى”.

بدورها، أوضحت لجنة الأزمة ببلدية الأصابعة أن “نتائج زيارة وفد خبراء الاتحاد الأوروبي إلى المدينة لم تصدر بعد، في انتظار التقرير الرسمي المرتقب”.

وفي هذا السياق، شددت اللجنة على “أهمية التزام المواطنين بالتعليمات التالية: الامتناع التام عن إشعال النيران في القمامة أو أي مواد قابلة للاشتعال، حفاظًا على السلامة العامة، ضرورة التوجه للجهات المختصة لتوثيق الأضرار واستكمال إجراءات إثبات الواقعة، بما يضمن حفظ الحقوق واتخاذ التدابير المناسبة”.