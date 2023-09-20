استمرار حصيلة ضحايا عاصفة «دانيال» بالمنطقة الشرقية

أعلنت فرق الإنقاذ التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم أمس الثلاثاء، انتشال 24 جثة من حوادث السيول التي ضربت عدة مناطق في ليبيا خلال الأيام الماضية.

ووفقا لمنصة “مركز طب الطوارئ والدعم” فقد صرح الناطق باسم المركز “محمد كبلان”: أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 4 جثث من وادي العصاد، و20 جثة من وادي الفتايح، و3 جثث من المنطقة بين وادي لوقي وحلق البطوم.

وأشار “كبلان” إلى أن فرق المركز لم تتمكن من انتشال 11 جثة أخرى بسبب صعوبة تضاريس المنطقة، وقد أبلغت الجهات المختصة للتدخل السريع وانتشالها.

وأضاف “كبلان” أن فرق الرعاية الطبية التابعة للمركز قدمت خدماتها لـ100 حالة خلال 24 ساعة الماضية، ووفرت المستلزمات الطبية لمستشفيات الفتايح وسوسة والبياضة والأثرون.

كما تستمر فرق الإغاثة التابعة للمركز بتقديم المساعدات اللازمة للعائلات المتضررة داخل المناطق المنكوبة، والعائلات النازحة بمناطق أخرى.