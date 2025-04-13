استمرار حملات التوعية بالانتخابات في جامعة طرابلس

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع برلمان الشباب ومنظمة المبادرون الشباب واتحاد الطلبة بجامعة طرابلس القاطع (ب)، حملة توعية للتسجيل في سجل الناخبين داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طرابلس القاطع (ب).

وفي وقت سابق، نظمت “وحدة دعم المرأة” بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع برلمان الشباب ومنظمة المبادرون الشباب، حملة توعية للتسجيل في سجل الناخبين داخل كلية تقنية المعلومات بجامعة طرابلس”.

هذا وكثّف منسقو التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جهودهم الميدانية في البلديات المستهدفة ضمن “انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025)”، عبر تنفيذ حملات توعية لحث المواطنين على التسجيل في “سجل الناخبين”.

وتأتي هذه الحملات “بالتعاون مع شركاء التوعية من مؤسسات المجتمع المدني والحركة العامة للكشافة والمرشدات والجهات الشبابية الفاعلة”.

وتهدف الحملة إلى “رفع نسبة المشاركة وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي”.

يُذكر أن “سجل الناخبين سيُقفل اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025”.