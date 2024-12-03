استمرار حملة التطعيم ضد «الإنفلونزا الموسمية»

في إطار تعزيز المناعة المجتمعية وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، حملة تطعيم واسعة ضد الإنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية عين زارة ومكتب الرعاية الصحية بوزارة العدل.

واستهدفت الحملة “مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، حيث تم تطعيم النزلاء والموظفين المستهدفين من ذوي الأمراض المزمنة والأعمار فوق 55 سنة”.

وتأتي هذه الجهود “تأكيدًا على التزام المركز بحماية صحة الجميع، والعمل المشترك مع الجهات المختصة لضمان وصول الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع”.

وأكد المركز أن “حملة التطعيم ليست مجرد إجراء صحي، بل خطوة هامة نحو مجتمع أكثر أمانًا ومناعة”.

في إطار تعزيز المناعة المجتمعية وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة تطعيم واسعة ضد… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في الثلاثاء، ٣ ديسمبر ٢٠٢٤