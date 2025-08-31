استمرار زيارات لجان وزارة الصحة لتقييم المرافق في طرابلس

تواصلت الزيارات الميدانية للجان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المُشكّلة بقرار من وكيل عام الوزارة المكلّف بمهام الوزير، والتي استمرت حتى ساعات الليل المتأخرة، وشملت عددًا من المرافق الصحية الحيوية داخل نطاق طرابلس الكبرى، ضمن خطة تهدف إلى تقييم واقع الخدمات الطبية ورفع مستوى جاهزية المؤسسات الصحية.

وشملت الجولات كلًا من: المركز الوطني لعلاج أمراض القلب تاجوراء، مستشفى جنزور العام، مستشفى أبوستة للأمراض الصدرية، مستشفى الحوادث أبوسليم، مستشفى الهضبة الخضراء العام، مستشفى طرابلس المركزي، مستشفى جراحة الحروق والتجميل، مستشفى الأطفال التعليمي طرابلس، ومستشفى العيون طرابلس.

وتأتي هذه الزيارات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة، وتستهدف إعداد تقارير فنية شاملة تتضمّن ملاحظات اللجان وتوصياتها العملية لمعالجة التحديات، وتطوير مستوى الأداء، وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

كما تستمر أعمال اللجان في زيارة باقي المرافق الصحية خلال الساعات القادمة، ضمن الجدول المعتمد لمتابعة سير العمل في المؤسسات الصحية ومواكبة الاحتياجات على أرض الواقع.