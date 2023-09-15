استمرار صيانة شبكة الكهرباء بالمناطق المنكوبة حتى هذه الساعة

تواصل فرق الصيانة التابعة للشركة العامة الكهرباء حتى الساعة من يوم الجمعة، أعمال إصلاح شبكة الكهرباء التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة في عاصفة “دانيال” بالمنطقة الشرقية.

ووفقاً لما ورد بآخر مستجدات “الشركة العامة للكهرباء” عبر منصتها، فقد تم إصلاح نهايات الكابلات على دوائر سلنطة مراوة جهد 30 كيلو فولت، كما تم شحن دائرة شحات الجديدة ومحولات سوسة جهد 66 كيلو فولت، ثم توصيل المحطة المحمولة المنصورة 66\11.

وأكدت الشركة: أن محطات الجهد المتوسط بالشبكة بدأت تعود إلى الخدمة الآن، بعد تسبب الفيضان المائي بهلاكها بالقرب من حي الـ 500 بمدينة سوسة.

حيث قامت فرق الصيانة الفنية بحصر الأضرار الجسيمة، ثم باشرت أعمال الصيانة واستبدال ما تضرر من مكونات الشبكة بالمنطقة.