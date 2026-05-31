استمرار «ضخ المحروقات» بمختلف المناطق دون انقطاع

بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، تتواصل عمليات تدفق المحروقات إلى مختلف مناطق ليبيا وفق البرامج التشغيلية المعتمدة حتى فترة الظهيرة من يوم الأحد، في إطار خطط تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وسجلت منطقة طرابلس وصول كميات من البنزين بلغت نحو 7.540 مليون لتر، موزعة بين ميناء طرابلس بمقدار 3.840 مليون لتر، ومستودع طرابلس النفطي بـ3.700 مليون لتر، بما يعكس استمرار انتظام عمليات التزويد في العاصمة.

وفي منطقة الزاوية، بلغت كميات البنزين 3.020 مليون لتر، إلى جانب 500 ألف لتر من الديزل، إضافة إلى تحويل نحو 400 ألف لتر بنزين إلى مستودع سبها النفطي، ضمن عمليات الدعم المتواصل للمناطق الجنوبية.

وفي مصراتة، واصلت عمليات التزويد نشاطها بشكل مكثف، حيث تم ضخ كميات موجهة للمحطات وقطاع الكهرباء، إضافة إلى دعم مستودع سبها النفطي، مع استمرار تنفيذ برامج النقل والتوزيع وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

كما شهدت المنطقة الجنوبية استمرار تدفق الإمدادات إلى مستودع سبها النفطي من مصراتة والزاوية، إلى جانب تسيير شحنة ديزل نحو منطقة غات، بهدف دعم الاحتياجات العاجلة المرتبطة بتداعيات السيول وتعزيز الجاهزية الخدمية.

وفي بنغازي الكبرى والمناطق التابعة لها، تم تسجيل تزويد مستمر من مستودع رأس المنقار، شمل 4.020 مليون لتر بنزين و340 ألف لتر ديزل، مع تأكيد استمرار الاستقرار في المخزون التشغيلي وانتظام حركة التوزيع.

أما منطقة طبرق، فقد استقبلت كميات بلغت 2.360 مليون لتر بنزين و1.350 مليون لتر ديزل، إضافة إلى 2,800 أسطوانة غاز طهي، ضمن برامج التوزيع الاعتيادية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات تحديث أرصدة المستودعات ليوم الأحد 31 مايو 2026، الصادرة عن شركة البريقة لتسويق النفط، تفاوتاً في المخزونات بين المستودعات الرئيسية، حيث سجل مستودع طرابلس 14,554 طن متري من البنزين و9,369 طن متري من الديزل، فيما بلغ مخزون مستودع بنغازي 4,871 طن متري بنزين و21,275 طن متري ديزل.

وسجل مستودع مصراتة 16,752 طن متري من البنزين و26,469 طن متري من الديزل، بينما بلغ مخزون مستودع الزاوية 6,012 طن متري بنزين و15,113 طن متري ديزل، في حين سجل مستودع سبها 135 طن متري بنزين و2,015 طن متري ديزل.

كما بلغ مخزون مستودع طبرق 9,306 طن متري بنزين و4,179 طن متري ديزل، فيما سجل مستودع البريقة 2,315 طن متري بنزين و5,453 طن متري ديزل، ما يعكس استمرار عمليات الإمداد والتوزيع وفق الخطط التشغيلية المعتمدة في مختلف مناطق البلاد.

وتأتي هذه البيانات في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتأمين تدفق المحروقات داخل السوق المحلي، في ظل اعتماد واسع على منظومة النقل بين المستودعات الرئيسية في طرابلس والزاوية ومصراتة وبنغازي، إضافة إلى دعم المناطق الجنوبية التي تتأثر أحياناً باضطرابات لوجستية أو ظروف مناخية، ما يجعل إدارة الإمدادات اليومية عاملاً أساسياً في استقرار الخدمات الحيوية.