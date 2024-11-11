استمرار مبادرة «نفكّر بالغد» بزراعة 14 ألف شتلة في الواحات

في إطار مبادرة “نفكر بالغد”، التي تهدف إلى غرس مليون شجرة، أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، حملة للتشجير في الواحات، شملت زراعة 14,000 شتلة على مساحة 60 هكتارًا، وذلك في حقل النافورة بمحاذاة المطار التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وشارك في الحملة وفد من المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مدير إدارة التنمية المستدامة، إلى جانب وفد من شركة الخليج العربي للنفط برئاسة منسق مواقع الخدمات بالشركة.

هذا وتأتي مبادرة “نفكر بالغد” ضمن التزام المؤسسة الوطنية للنفط بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، تماشيًا مع مخرجات مؤتمر المناخ العالمي COP28، الذي أكد خلاله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أهمية المشاريع البيئية في تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأنشطة الصناعية وحماية البيئة.

استمرار المرحلة الثانية من مبادرة “نفكر بالغد” بزراعة 14,000 شتلة في الواحات في إطار مبادرة “نفكر بالغد”، التي تهدف إلى… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الاثنين، ١١ نوفمبر ٢٠٢٤