استمرار مقابلات برنامج «اللغة الإنجليزية من أجل التدريس»

أعلن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، عن استمرار إجراءات فرز طلبات المشاركة في برنامج “اللغة الإنجليزية من أجل التدريس” (English for Teaching)، المخصص لمعلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية الليبية.

وأوضح الإعلان أن المقابلات الخاصة بتقييم المستوى اللغوي للمعلمين المتقدمين لا تزال جارية، وستستمر طوال شهر يوليو الجاري، وذلك تمهيدًا لاختيار المشاركين المؤهلين للالتحاق بالدورة.

وأكد المركز أن المعلمين الذين يتم قبولهم سيستلمون رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن: معلومات تفصيلية عن الدورة، وتعليمات الدخول إلى اختبار تحديد المستوى الإلكتروني.

ودعت الجهات المنظمة المعلمين الذين تم قبولهم ولم يتلقوا رابط الاختبار، أو واجهوا صعوبات في الدخول إلى المنصة، إلى التواصل مباشرة عبر البريد الإلكتروني التالي:

TeachertrainingLibya@britishcouncil.org