استمرت سنوات.. إسرائيل تكشف عن عمليات سرية مع «صومالي لاند»

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن وجود تعاون أمني سري طويل الأمد بين إسرائيل وصوماليلاند، مشيرا إلى أن الجانبين نفذا على مدى سنوات عمليات مشتركة بعيدا عن الأضواء، في وقت أعلن فيه عزمهما الارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال استقباله رئيس صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله، في إطار أول زيارة خارجية رسمية يجريها الأخير منذ توليه منصبه، في زيارة عكست مستوى التقارب المتنامي بين الطرفين بعد أشهر من الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن العلاقات الأمنية بين إسرائيل وصوماليلاند امتدت لسنوات طويلة وشملت سلسلة من العمليات المشتركة التي جرت بسرية تامة، مؤكدا أن تفاصيل هذه العمليات ستبقى ضمن الملفات السرية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجانبين يتطلعان إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون الأمني خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتكتسب صوماليلاند أهمية استراتيجية متزايدة بالنسبة لإسرائيل نظرا لموقعها الجغرافي المطل على خليج عدن، مقابل السواحل اليمنية التي يسيطر الحوثيون على أجزاء واسعة منها، ما يجعل الإقليم نقطة ارتكاز مهمة في الحسابات الأمنية المرتبطة بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية.

وشهد اللقاء مشاركة وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، في إشارة إلى حجم الملفات المطروحة للنقاش وأهمية العلاقات الثنائية.

وضم الوفد الإسرائيلي رئيس مديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي اللواء هيداي زيلبرمان، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة الدفاع والسفير المعتمد لدى صوماليلاند.

في المقابل، ضم وفد صوماليلاند وزير الدفاع ووزير شؤون الرئاسة ورئيس أركان الجيش ومدير مكتب الرئيس ونائب رئيس جهاز المخابرات والسفير المعتمد لدى إسرائيل.

وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند في ديسمبر الماضي، لتصبح إسرائيل أول دولة تعترف رسميا بالإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال عام 1990، وهي خطوة أثارت حينها جدلا واسعا ورفضا صوماليا رسميا.

واعتبرت الحكومة الصومالية في مقديشو الاعتراف الإسرائيلي اعتداء متعمدا على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، مؤكدة تمسكها باعتبار صوماليلاند جزءا لا يتجزأ من الدولة الصومالية.

كما أثارت زيارة رئيس صوماليلاند إلى إسرائيل وما تخللها من لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، إضافة إلى افتتاح ممثلية دبلوماسية في القدس، موجة واسعة من الرفض والإدانات العربية.

وتأتي تصريحات إسرائيل كاتس في وقت تتواصل فيه التساؤلات حول طبيعة الحضور الإسرائيلي في الإقليم، خصوصا بعد نفي وزير دفاع أرض الصومال محمد يوسف علي ما تردد بشأن وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية هناك.

وكان محمد يوسف علي قد أكد في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر اقتصادي في تل أبيب، أن التعاون الأمني مع إسرائيل يقتصر حصرا على تدريب أفراد الجيش والشرطة، نافيا وجود أي قوات إسرائيلية أو مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية في الإقليم.

وجاء هذا النفي بعدما نشرت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية صورا جوية لمطار بربرة، زعمت أنها تظهر تحوله إلى قاعدة للجيش الإسرائيلي، وهي مزاعم رفضتها سلطات أرض الصومال بشكل قاطع.

هذا وتمثل صوماليلاند إحدى أكثر المناطق حساسية في القرن الإفريقي بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على خليج عدن والبحر الأحمر، وهما من أهم الممرات البحرية العالمية.

وخلال السنوات الأخيرة تصاعد التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في هذه المنطقة الحيوية، ما زاد من أهمية أي تحركات سياسية أو أمنية تتعلق بالإقليم، خاصة في ظل التوترات المرتبطة باليمن وأمن الملاحة الدولية.

وكانت أثارت زيارة رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إلى إسرائيل، وما رافقها من لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين وافتتاح ممثلية دبلوماسية للإقليم في القدس، موجة واسعة من الرفض والإدانات في العالم العربي، وسط تحذيرات من تداعيات الخطوة على ملفات السيادة الصومالية ووضع القدس القانوني والسياسي.

وشهدت الساعات الماضية صدور سلسلة من المواقف والبيانات الرسمية العربية التي أكدت تمسكها بوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضها أي خطوات أو ترتيبات من شأنها المساس بوحدة أراضيها أو منح شرعية لكيانات انفصالية خارج إطار القانون الدولي.

واعتبرت عدة دول عربية أن اختيار القدس مقرا لممثلية دبلوماسية جديدة يحمل أبعادا سياسية تتجاوز الشأن الصومالي، ويشكل تحديا للمواقف العربية والدولية الرافضة للاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت المواقف العربية أن أي تحركات سياسية أو دبلوماسية تتعلق بالأراضي الصومالية يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وبما يحفظ وحدة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.