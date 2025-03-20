استمرت نحو ساعة.. «ترامب» يكشف تفاصيل مكالمته مع «زيلينسكي» والأخير يعلّق!

بعد يوم من اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمر نحو ساعتين ونصف، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه “تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هاتفيا، الأربعاء، لنحو الساعة”، في إطار سعيه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، “إنه تم إجراء الاتصال الهاتفي من أجل التوفيق بين طلبات واحتياجات روسيا وأوكرانيا”، مضيفا “نحن على الطريق الصحيح”.

وأكد ترامب “أنه طلب من وزير الخارجية، ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي، مايكل والتز، تقديم مزيد من التفاصيل حول المحادثة في بيان”.

ويأتي الاتصال “بعد 3 أسابيع من اللقاء “الكارثي” بينهما في البيت الأبيض، عندما شهد المكتب البيضاوي، مواجهة كلامية “قوية” بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، “أنه لم يتعرض لأي ضغط من نظيره الأميركي دونالد ترامب، لتقديم تنازلات إلى موسكو خلال محادثتهما بشأن وقف العملية العسكرية الروسية”.

وقال زيلينسكي في حديث للصحافيين بعد ساعات من اتصاله الهاتفي مع ترامب: “لم أشعر اليوم بأي ضغوط. هذه حقيقة”، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف زيلينسكي “أنه ناقش مع نظيره الأميركي اقتراح الأخير بشأن تملك الولايات المتحدة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا”.

وأردف قائلاً: “وصلت عدة طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، لن أكشف عن عددها”، ودون أن يحدد الجهة المانحة، وكانت أوكرانيا قد استلمت أول شحنات من الطائرات الأميركية الصنع العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي قد كشف، الثلاثاء، أن مكالمته مع نظيره الروسي كانت “جيدة وبناءة للغاية”، وأنهما ناقشا العديد من عناصر اتفاق السلام في أوكرانيا.

كما أوضح البيت الأبيض أن “ترامب وبوتين” اتفقا خلال اتصال هاتفي على وقف محدود لإطلاق النار لمدة 30 يوماً على أهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وأن المحادثات التي تستهدف التحرك نحو خطة سلام أوسع ستبدأ “على الفور”، بينما أعلن الكرملين أن “بوتين” وافق على وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، وطالب ترامب بـ”وقف كامل” للمساعدة العسكرية الغربية لكييف، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية، إلا أن الرئيس الأميركي نفى التطرق لتلك المسألة”.

يأتي ذلك فيما يرتقب أن “تشهد مدينة جدة السعودية يوم الأحد المقبل، اجتماعاً بين وفدين أميركي وروسي من أجل مناقشة خطط السلام بين الروس والأوكرانيين”.