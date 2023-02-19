استنادا للشرعية الدولية..«سعيد»: مستعدون لاحتضان أي اجتماع بين الليبيين

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنّ تونس مستعدّة لاحتضان أيّ اجتماع بين الليبيين ودعمه ومرافقته، برعاية الأمم المتحدة، واستنادا إلى مرجعيات الشرعية الدولية.

وخلال كلمته في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا أكّد سعيد على ثبات الموقف التونسي الداعي إلى حل ليبيّ ليبيّ، في إطار حوار شامل بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأعرب سعيد عن ارتياح تونس لِما أُنجز من خطوات ملموسة في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، مشيدا بنتائج اجتماعات المؤتمر المصالحة الذي انعقد بطرابلس بداية يناير الماضي.

ودعا سعيد الليبيين إلى التوحد حول مشروع وطني جامع يعيد إلى ليبيا أمنها، ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة، مشددا على ضرورة مرافقة ليبيا في مسار التسوية السياسية والمصالحة.