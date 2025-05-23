استنفار ميداني في الأصابعة وجهود متواصلة لضمان السلامة

أفادت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية بالأصابعة بتسجيل حالة حريق واحدة تعرّضت لها سيارة أحد المواطنين، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

كما أُشير إلى تسجيل بعض الحرائق البسيطة التي تمكّن المواطنون من السيطرة عليها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

ويواصل قسم السلامة الوطنية تمركزه في المواقع المحددة مسبقًا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

هذا وشهدت بلدية الأصابعة خلال الشهرين الماضيين ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حرائق المنازل، وقد أدت بعض هذه الحرائق إلى أضرار مادية كبيرة.

وتؤكد لجنة الأزمة ببلدية الأصابعة على ضرورة التزام المواطنين بإرشادات السلامة، والحرص على فحص التوصيلات الكهربائية بشكل دوري، والإبلاغ السريع عن أي طارئ لضمان التدخل الفوري وتقليل الخسائر.