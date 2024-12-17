استهجان بعد فوز «لوكمان» وخسارة «حكيمي» للكرة الذهبية الإفريقية

تعرض النيجيري أديمولا لوكمان نجم أتالانتا، لصيحات استهجان، عقب إعلان تتويجه بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية 2024، على حساب المغربي أشرف حكيمي.

ووفقا لتقارير نيجيرية، بدأ عدد من الحاضرين في حفل جوائز “كاف” بترديد عبارة “أنت لص”، أثناء تسليم جائزة أفضل لاعب إفريقي 2024 للمهاجم النيجيري أديمولا لوكمان.

وأضافت، أن تتويج لوكمان بجائزة الكرة الذهبية، لم يلق ترحيبا في المغرب، لأنه جاء على حساب نجم “أسود الأطلس” أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان.

وأثارت النتيجة موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شكك المشجعون والخبراء على حد سواء في القرار وأعلنوا أنه “سرقة”.

وشهد حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حضور ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، الأمر الذي كان يوحي بفوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية الإفريقية.

وكانت آمال باريس سان جيرمان كبيرة على تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، ولكن لوكمان حصد الجائزة في الأخير، بعد تألقه رفقة أتالانتا ونيجيريا خلال العام الجاري.

وكتب باريس سان جيرمان عبر حسابه في منصة “إكس”: “أشرف حكيمي يتألق في حفل جوائز الكاف، حيث تم اختياره ضمن أفضل 5 لاعبين في قارة إفريقيا”.

وتابع النادي الفرنسي: “أشرف حكيمي تم اختياره كذلك في تشكيل أفضل 11 لاعب في إفريقيا. دائما فخر لنا، بالتوفيق في المرات القادمة”.

وشارك حكيمي هذا الموسم في 18 مباراة بقميص سان جيرمان، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6.

ومن بين الإنجازات الرائعة التي حققها حكيمي في عام 2024 قيادة باريس سان جيرمان للفوز بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الأبطال، فضلا عن الوصول إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم بدوره كقائد للمنتخب المغربي في مساعدة الفريق على نيل الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس وكان أحد أكثر اللاعبين الأفارقة شهرة لهذا العام.

Moment Morroccans staged a walkout when Ademola Lookman was announced winner #CAFAwards2024 pic.twitter.com/3QkS0yqKoT — Wapgist (@wapgist1) December 16, 2024

وتفاعل نجم المنتخب المغربي ونادي العين الإماراتي، سفيان رحيمي مع عدم منح جائزة أفضل لاعب إفريقي لزميله في منتخب أسود الأطلس أشرف حكيمي، معتبرا أن الأخير هو الأجدر بالجائزة.

ونشر سفيان رحيمي، الذي لم يتم اختياره ضمن تشكيلة العام المثالية في إفريقيا، صورة تجمعه مع حكيمي خلال مباراة للمنتخب المغربي ووضع عليها رموزا تعبيرية للدلالة على أن مدافع باريس سان جيرمان هو الأجدر بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

ووضع مهاجم العين الإماراتي رمزا الميدالية الذهبية ورقم واحد إضافة إلى قلب في ردّ فعل بدا واضحا أنه يساند زميله بعد خيبة الأمل العارمة بعدم إحرازه على الجائزة.

وكانت معظم جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خصوصا الفردية منها أثارت أمس الاثنين ولا تزال جدلا واسعا حول مقاييس الاختيار خصوصا في جائزة أفضل لاعب إفريقي التي أحرزها النيجيري لقمان وأفضل لاعب محلي ينشط في القارة والتي أحرزها النيجيري رونوين ويليامز فيما كان الجميع ينتظر أن يتوج بها أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك والمتوج بكأس الكونفدرالية فضلا عن بلوغه نصف نهائي الألعاب الأولمبية.