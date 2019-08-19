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استهداف الحوثيين لمنشآت داخل السعودية يدفع أسعار النفط للارتفاع حول العالم

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 أغسطس 2019 - 09:41
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الهجمة لم تؤثر على إنتاج النفط والعمليات في الحقل، وانا أسفرت عن اندلاع حريق تمت السيطرة عليه. [رويترز]
صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد هجوم الطائرات المسيرة الذي شنته جماعة “أنصار الله” الحوثية على منشأة نفط سعودية قرب الحدود السعودية الإماراتية.

حيث ارتفع خام القياس العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.1% إلى 59.28 دولار للبرميل، فيما صعد خام القياس الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1% إلى 55.42 دولار للبرميل.

هذا وكانت قوات الحوثيين قد استهدفت الجمعة حقولاً ومنشآت نفطية داخل السعودية، التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم بطائرات مسيرة، وأكدت مصادر سعودية استهداف حقل الشيبة في شرق المملكة.

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وأشارت المصادر إلى أن الهجمة لم تؤثر على إنتاج النفط والعمليات في الحقل، وأنها أسفرت فقط عن اندلاع حريق صغير تمت السيطرة عليه.

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