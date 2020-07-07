استهداف القصور السعودية.. تهديد حوثي ودعوة للابتعاد عنها

دعا المتحدث باسم جماعة أنصار الله “الحوثيين” العميد يحيى سريع، السعوديين للابتعاد عن القصور لأنها أصبحت ضمن الأهداف، مشددا على أن “الحرب الاقتصادية” على اليمن ستكون لها عواقب وخيمة.

ووجه سريع رسالة إلى من وصفها بـ”قوى العدوان” في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، قال فيها إن “الشعب اليمني لن يموت جوعا”.

وأضاف أن “حربهم الاقتصادية ستكون عواقبها وخيمة وقد تمتد نيرانها إلى عقر داركم عما قريب”.

ونقلت قناة المسيرة اليمنية عن سريع دعوته، في مؤتمر صحافي، “المواطنين والمقيمين في السعودية إلى الابتعاد عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية”.

وتابع يقول: “على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور الظالمين المجرمين فقد أصبحت ضمن الأهداف”.

وأشار إلى أن “الرد على اغتيال القيادي صالح الصماد لن يكون بعملية واحدة بل بسلسلة عمليات ستقض مضاجعكم وتهز عروشكم”.

ولفت سريع إلى أن السعودية هي من تستهدف المدنيين من خلال بطاريات الباتريوت التي تسقط بين المنازل والشوارع، مشيراً إلى أن القصف الجوي بالطائرات الحربية التي تحاول إسقاط المُسيَّرات يؤدي إلى إصابات في صفوف المواطنين.

واستطرد قائلاً: “نجحنا بتنفيذ عمليات نوعية تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة من ضمن بنك أهدافنا.. ووضعنا العسكري اليوم أفضل بكثير مما كان عليه ومفاجآت الجيش اليمني لن تتوقف”.