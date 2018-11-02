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استهداف حافلة للأقباط يوقع قتلى وجرحى جنوبي مصر

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 نوفمبر 2018 - 17:10
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سيارات إسعاف مصر
الهجوم وقع بطريق عودة الأقباط من دير الأنبا صموئيل [رويترز]
قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون، في هجوم على حافلة تقل أقباطا، كانت متجهة إلى دير في محافظة المنيا بصعيد مصر، حسبما أفاد مسؤول.

وقال محافظ المنيا، اللواء قاسم حسين:

إن مجهولين هاجموا الحافلة أثناء عودتها من دير الأنبا صموئيل، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال مصدر أمني إن الطريق الرئيسي للدير كان مغلقا نظرا لخطورة موقعه على الظهير الصحراوي، وانقطاع شبكة الاتصالات في محيطه، حيث استخدم الضحايا دروبا فرعيه للوصول إلى الدير.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا حالة الطوارئ بمستشفيات العدوة وبني مزار ومغاغة، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين.

وكان حادث مشابه قد وقع العام الماضي، عندما هاجم مسلحون في مايو عام 2017 حافلات متجهة إلى ذات الدير، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا.

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