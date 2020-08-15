استهداف رتلين للتحالف الدولي ضد «داعش» جنوب العراق

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، باستهداف رتلين تابعين للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، بعبوتين ناسفتين جنوبي العراق.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المصادر قولها، إن “عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم على طريق رتل يوصل دعما لوجستيا لقوات التحالف الدولي بين محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق”.

وأضافت المصادر أن “عبوة أخرى انفجرت على طريق رتل آخر في محافظة ذي قار”، مشيرة إلى أن “الاستهدافين لم يتسببا بأي خسائر بشرية”.

يأتي ذلك في حين، أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أمس الجمعة، بأن انفجارا بعبوة ناسفة طال رتلا تابعا للتحالف الدولي بمحافظة الديوانية وسط العراق.